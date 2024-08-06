Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

58-летний американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов Майк Тайсон дал совет британцу Тайсону Фьюри на реванш с украинцем Александром Усиком.

«Совет Фьюри на реванш с Усиком? Отнестись серьёзно», — сказал Тайсон на Youtube-канале Boxing King Media.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Усик впервые объединил все титулы «королевского дивизиона» в XXI веке. Последним, кому это удалось, был британец Леннокс Льюис.

Ожидается, что реванш состоится 21 декабря.

Классические отжимания Майка Тайсона