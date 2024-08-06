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Аспиналл ответил, кто победит в реванше Усика и Фьюри

Аспиналл ответил, кто победит в реванше Усика и Фьюри
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Временный чемпион UFC британец Том Аспиналл высказался о боксёрском реванше в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который, как ожидается, состоится в декабре.

«У них был очень близкий бой, трудно что-то предсказывать, но, считаю, если ты побил парня один раз, ты можешь сделать это снова. Поэтому я, вероятно, склоняюсь к тому, что Усик снова его победит», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу Карла Фроча.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Отметим, что Усик стал первым в XXI веке, кто объединил все титулы «королевского дивизиона».

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