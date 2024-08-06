Тони Джонсон назвал Орловского «российским» тяжеловесом

Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Тони Джонсон назвал, по его мнению, пять лучших российских тяжеловесов.

«Фёдор Емельяненко, Андрей Орловский, Сергей Харитонов, Сергей Дьяконов, Александр Волков», — сказал Тони Джонсон в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Тони Джонсону 38 лет. Американец выступает как профессионал с 2008 года и часть карьеры провёл в промоушене Bellator. С 2019 года дерётся в ACA, где становился обладателем титула в тяжёлом дивизионе. Всего на его счету в российской организации шесть побед и четыре поражения.

16 августа в Москве на турнире АСА 178 Джонсон встретится с бывшим чемпионом организации россиянином Алиханом Вахаевым.