Вадим Мусаев: для меня важно завоевать пояс WBA Asia, он будет трамплином

Финалист чемпионата мира — 2021, чемпион России — 2021 Вадим Мусаев (8-0, 4 КО) высказался о предстоящем поединке за титул WBA Asia с Паулюсом Амавилой (10-1-1, 5 KO) из Танзании, который состоится 8 августа в Уфе в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

«Предстоящий бой для меня очень важен. Я иду без поражений и подошёл к первому поясу по профессионалам. Титул WBA Asia важен для меня. Он будет одним из моих трамплинов к достижению своей основной цели.

Моя цель — завоевать главный титул по профессионалам в своей категории. Говоря о сопернике, у него неплохой рекорд 10-1, смотрел его два последних боя. Сказать, что он меня чем-то удивил… Такого нет. За свою любительскую и профессиональную карьеры я уже встречался с такого рода соперниками. Застать меня врасплох ему будет сложно», — приводит слова Мусаева пресс-служба Федерации бокса России.