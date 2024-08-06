Умар Нурмагомедов поднялся на вторую строчку легчайшего веса UFC

Обновились рейтинги американского промоушена UFC после турнира UFC on ABC 7, состоявшегося на минувших выходных в Абу-Даби (ОАЭ).

Непобеждённый российский боец легчайшего веса (до 61 кг) Умар Нурмагомедов (18-0), одержавший победу над американцем Кори Сэндхагеном, поднялся на вторую строчку дивизиона. В настоящий момент его опережают только грузин Мераб Двалишвили и действующий чемпион американец Шон О’Мэлли.

Непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов (14-0), нокаутировавший американца Алонзо Менифилда, поднялся на 11-ю строчку. Напомним, действующим чемпионом является бразилец Алекс Перейра.

Ранее Умар Нурмагомедов раскритиковал своё выступление в бою с Сэндхагеном.