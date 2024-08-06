Анкалаев: я буду разбивать лицо всем, кого мне дадут, и UFC не сможет мне отказать

Второй номер рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев прокомментировал организацию поединка с пятым номером австрийцем Александаром Ракичем, который состоится на турнире UFC 308 в октябре.

«Теперь все знают, что я не подерусь за титул и проведу бой с Ракичем в Абу-Даби. Кого бы ни дал мне Мик Мэйнард (матчмейкер UFC. – Прим. «Чемпионата»), я разобью им лицо. Если я проведу впечатляющую работу, мне больше не смогут отказать. Мне жаль любого, кто со мной подерётся», — написал Анкалаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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