Двалишвили: UFC ведёт Умара Нурмагомедова, потому что он брат Хабиба

Грузинский претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераб Двалишвили высказался о непобеждённом российском проспекте Умаре Нурмагомедове, который, по его мнению, находится на особом счету в организации.

«Умар – это большой тест сейчас. Я знаю, UFC ведёт его, и он не заслуживает этого… Но он хороший боец, хоть он никого и не побил.

Он десятый номер и дерётся со вторым. Если он победит, то станет третьим или вторым… Его ведут, и мы все знаем почему. Потому что он брат Хабиба. Алджамейн Стерлинг заслужил своё место, я заслужил своё место. То же касается и Кори Сэндхагена. А Шона О’Мэлли и Умара ведут», — сказал Двалишвили в интервью YouTube-каналу heavywgt MMA.

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