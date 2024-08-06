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О’Мэлли оценил победу Умара Нурмагомедова над Сэндхагеном

О’Мэлли оценил победу Умара Нурмагомедова над Сэндхагеном
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли прокомментировал победу российского бойца дивизиона Умара Нурмагомедова в поединке с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC on ABC 7.

«Умар сделал свою работу, близкий бой. Кори один из лучших, Умар был десятым в рейтинге. Ему было тяжело найти соперника, никто в UFC не хотел драться с этим парнем. Высококлассный поединок», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. Всего на счету бойца в престижнейшей лиге мира шесть побед и ни одного поражения.

Ранее Мераб Двалившили заявил, что UFC ведёт Нурмагомедова.

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