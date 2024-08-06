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Тренер Мадримова: Кроуфорд выиграл пять раундов ещё до выхода в ринг

Тренер Мадримова: Кроуфорд выиграл пять раундов ещё до выхода в ринг
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Джоэль Диаз, тренер узбека Исраила Мадримова, прокомментировал поражение подопечного в поединке с американцем Теренсом Кроуфордом, состоявшемся на минувших выходных в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Кроуфорд победил единогласным решением, отобрав у Мадримова титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).

«Очевидно, бой получился близким. Он не был темповым, бойцы не вступали в размены и не устраивали качели. Это была шахматная партия. Но я считаю, что Исраил Мадримов сделал достаточно, чтобы как минимум довольствоваться ничьей.

Честно, судейское решение было глупым. С самого начала для нас это была проигрышная ситуация. Перед боем все говорили о Кроуфорде. Теренс выиграл четыре-пять раундов ещё до того, как выйти в ринг», — сказал Диаз в интервью YouTube-каналу Boxing News.

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