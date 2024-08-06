Альварес: Кроуфорд проиграл в бою с Мадримовым

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес прокомментировал результат поединка между американцем Теренсом Кроуфордом и узбеком Исраилом Мадримовым.

«Думаю, Кроуфорд понимает, почему существуют весовые категории, не так ли? Теренс показал хороший бой, но я считаю, что он проиграл. В противном случае это была ничья. Победа могла достаться и другой стороне», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах. В бою с Мадримовым Кроуфорд завоевал титул WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).