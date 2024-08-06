Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боксёру Двали провели операцию после нападения

Боксёру Двали провели операцию после нападения
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали перенёс операцию на глазе после нападения в Феодосии (Республика Крым), сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, утром 28 июля Двали, вместе с катменом и братом, стал свидетелем избиения толпой мужчин молодого человека и заступился за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

5 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании в Крыму девяти человек, которым, по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, было предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В настоящий момент все задержанные находятся под стражей до конца сентября. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.

Материалы по теме
Девять участников драки с боксёром Двали задержаны в Крыму
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android