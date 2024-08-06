Канело ответил, почему хочет за бой с Бенавидесом $ 200 млн

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес объяснил, почему хочет за бой с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом $ 200 млн.

«Очевидно, он представляет собой риск. Это отличный боец, который в вечер боя выйдет на 10 кг тяжелее меня, хотя меня это не волнует. Если деньги будут правильными, я побью этого парня хоть завтра», — сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Swaye Universe.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).