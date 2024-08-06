В «Нашем деле» готовы провести бой хоккеиста Артюхина и футболиста Тарасова

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян рассказал, кто может стать потенциальным соперником в поединке для экс-хоккеиста сборной России Евгения Артюхина.

«У нас уже были переговоры с Дмитрием Тарасовым по поводу возможного поединка в «Наше Дело». Так что поединок этих двух крупных, габаритных, физически крепких спортсменов из разных дисциплин нам был бы интересен, но надо дождаться ответа от хоккеиста.

Я уже попросил наших матчмейкеров связаться с ним. Если мы найдём возможность организации его поединка у нас, то мы обязательно свяжемся также одними из первых с Тарасовым", — сказал Гулян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Евгений Артюхин — силовой нападающий, получивший широкую популярность как один из самых ярких тафгаев в истории КХЛ.