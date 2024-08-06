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Тренер Бивола: в бою с Мадримовым мастерство Кроуфорда куда-то испарилось

Тренер Бивола: в бою с Мадримовым мастерство Кроуфорда куда-то испарилось
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Геннадий Машьянов, тренер россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал результат титульного поединка в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и узбеком Исраилом Мадримовым.

«Кроуфорд выиграл, но без блеска. Поединок близок к ничьей. Мадримов не самым лучшим образом выглядел. И я был удивлён действиями Теренса. Оказывается, всё то, на что способен боксёр, зависит от соперника. Попался оппонент посложнее – и мастерство Кроуфорда куда-то испарилось. В их противостоянии напрашивается реванш. Мадримов заявил о себе как о хорошем боксёре, хотя и отработал на 65-70% от своих возможностей. Не хватило уверенности и наглости. Сделав выводы из поединка и лучше подойдя ко второму, он может победить Кроуфорда», — приводит слова Машьянова издание MMA.Metaratings.ru.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах.

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