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В Федерации бокса России рассказали об операции Двали после нападения

Федерация бокса России (ФБР) поделилась подробностями операции чемпиона России и Европы Дмитрия Двали, пострадавшего от нападения в Крыму.

«Сегодня Дмитрию Двали была проведена операция, она прошла планово. В настоящее время идёт процесс восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, утром 28 июля Двали вместе с катменом и братом стал свидетелем избиения толпой мужчин молодого человека и заступился за потерпевшего, в ходе чего завязалась драка. Боксёр получил перелом орбитальной кости и тяжёлую травму глаза, приведшую к потере зрения.

5 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила о задержании в Крыму девяти человек, которым, по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина было предъявлено обвинение в покушении на убийство.