Боксёр из Демократической Республики Конго Мартин Баколе назвал соперника, с которым хотел бы провести поединок.

В эти выходные в Лос-Анджелесе (США) в рамках вечера Теренс Кроуфорд — Исраил Мадримов Мартин Баколе (21-1, 16 досрочно) уверенно победил американского проспекта Джареда Андерсона (17-1, 15 досрочно). После этого боя он рассказал, что теперь хочет сразиться с китайцем Чжан Чжилэем.

«Думаю, что Чжан Чжилэй стал бы классным соперником для меня. Я доказал, что являюсь элитным бойцом. Понимаю, почему Андерсон принял бой со мной. Но считаю, что он был не готов к этому. Он молодой, самоуверенный парень. Но он поторопился — я на другом уровне. Я заслуживаю быть на одном уровне с Усиком, Фьюри, Джойсом, Чжилэем, Кабайелом и Паркером. Вот мой реальный уровень.

Надеюсь, в следующем бою я получу большое имя. Это может быть не только Чжан, но и Паркер или Кабайел. Все мы в топ-10. Так что сейчас я нацелен именно на бои с ними», — сказал Баколе в интервью BoxNation.

Ранее Баколе рассказывал, что финишировал чемпиона мира Александра Усика во время спарринга.