Экс-боец UFC объяснил, почему Фергюсон не решается завершить карьеру

Экс-боец UFC американец Мэтт Браун предположил, почему бывшему временному чемпиону UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) Тони Фергюсону трудно принять решение о завершении карьеры.

«Когда проигрываешь восемь боёв подряд, неважно, на каком этапе карьеры находишься — это вполне нормально, и, вероятно, следует завершить карьеру. Что-то явно не так. Что бы то ни было. Если проигрываешь свои первые восемь или последние восемь боёв.

Проблема в том, что у него было так много побед, он был временным чемпионом, была победная серия из 12 боёв в своё время. Но когда уже восемь поражений, это всё не имеет значения. Если бы он проиграл эти поединки в начале своей карьеры, то, скорее всего, ушёл бы. Он бы сказал: «Ну, это определённо не мой вид спорта, я проиграл восемь боёв подряд». Но поскольку он уже был на пике, то думает, что сможет вернуться к этому», – приводит слова Брауна MMA Fighting.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.