«Он пока ничего не заслужил». Дана Уайт — о Томе Аспиналле

Президент UFC Дана Уайт высказался о временном чемпионе своего промоушена в категории до 120 кг англичанине Томе Аспиналле.

«Нет никаких сомнений, что Том Аспиналл − страшный боец и он — будущее тяжёлого веса. Но пока он только взбирается по карьерной лестнице.

Все говорят: «Он заслужил это, он заслужил то». Но он пока ничего не заслужил. Да, он круто выглядит и, скорее всего, добьётся своего. Но у нас есть Стипе [Миочич] и Джон Джонс, которые уже заработали себе имя. Они дрались со всеми, с кем можно было подраться. Поэтому они заслужили провести свой бой. Кто бы из них ни победил, они обязаны подраться с Аспиналлом. Они должны будут дать Тому шанс», − сказал Уайт в выпуске на YouTube-канале Кевина Айола.

Напомним, 28 июля на турнире UFC 304 в Манчестере (Великобритания) Том Аспиналл разделил октагон с топовым американским бойцом Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде.

Для Аспиналла эта победа стала третьей подряд.