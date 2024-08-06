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Кормье — о карьере Фергюсона: слышал много слухов на прошлых выходных, что это конец

Кормье — о карьере Фергюсона: слышал много слухов на прошлых выходных, что это конец
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался в адрес бывшего временного чемпиона UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американца Тони Фергюсона, в активе которого восемь поражений подряд.

«Довольно грустно это видеть, буду честен. Потому что он хочет драться, но я слышал много слухов на прошлых выходных, что это конец. Они больше не позволят ему драться в UFC. Думаю, он тоже это осознавал, потому что в интервью он сказал: «Я люблю UFC, я не хочу драться где-либо ещё». Так что создаётся впечатление, что они мягко говорят ему: укажите ему на дверь», — приводит слова Кормье Bloody Elbow.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.

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