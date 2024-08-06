Дональд Трамп: никто не сможет заменить Дану Уайта

Бывший президент США Дональд Трамп лестно отозвался о президенте UFC Дане Уайте, назвав его незаменимым человеком.

«Нет никого лучше Даны Уайта. Я всегда говорю: «Всех можно заменить, но не Дану». Этот парень собирает бойцов по всему миру. Ему неважно откуда, даже если он никогда раньше и не знал про эти страны. Именно там он находит лучших», − сказал Трамп в подкасте Адина Росса.

Ранее Дональд Трамп признался, что его любимым бойцом смешанных единоборств является член Зала славы UFC и бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Дана Уайт ранее рассказал, что хотел бы организовать один из турниров своего промоушена UFC на африканском континенте.