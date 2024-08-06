Соннен — о заявлениях Фергюсона: они меня обеспокоили

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен выразил сомнения, что бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Тони Фергюсон привлёк фанатов в Абу-Даби, а также отметил эпизод с перчатками.

«Когда Тони приходит на пресс-конференцию после боя, он встаёт, берёт микрофон и делает несколько заявлений, которые просто выдуманы. Но они меня обеспокоили. Я поверил ему на слово. Его слова были: «Эй, если все эти тысячи фанатов собираются прийти сюда и потратить все эти деньги, чтобы поддержать меня, они последуют за мной куда-либо ещё».

Ни один человек не забронировал билет, не прилетел туда и не сделал всё, что нужно, чтобы поддержать Тони. Когда парень снимает перчатки и завершает карьеру, вы болеете за него. Это называется этикетом. Никогда в истории любого вида спорта не было такого, чтобы кто-то закончил карьеру и не получил овации стоя», — приводит слова Соннена MMAWeekly.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.