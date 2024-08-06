Джейк Пол — о бое с Перейрой: есть шанс продать 2–3 млн платных трансляций

Американский боксёр и блогер Джейк Пол объяснил, почему решил вызвать на бой действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру.

Напомним, Пол после победы в поединке с экс-бойцом UFC, ныне звездой кулачных боёв Майком Перри выразил готовность подраться с Поатаном по правилам бокса.

«Почему это невозможно? Если мы сможем продать два миллиона платных трансляций, то это, в конце концов, бизнес. Причина, по которой Дана позволил Макгрегору сразиться с Флойдом Мейвезером. Если Перейра продает 500 тыс. платных трансляций, то у этого боя есть шанс продать 2–3 млн, что, по сути, как шесть боёв», — приводит слова Пола Bloody Elbow.

Ранее Алекс Перейра ответил на вызов Джейка Пола.