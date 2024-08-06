IBF требует начать переговоры о поединке Бахрам Муртазалиев — Тим Цзю

Международная боксёрская федерация IBF уведомила сегодня, 6 августа, обладателя чемпионского титула в весовой категории до 69,9 кг Бахрама Муртазалиева и лидера своего рейтинга Тима Цзю, что им следует начать переговоры об обязательном поединке. Об этом сообщает авторитетный боксёрский обозреватель Дэн Рафаэль.

«Срочно: IBF уведомила сегодня обладателя титула в весе до 69,9 кг Бахрама Муртазалиева и Тима Цзю, что им следует начать переговоры об обязательном бое. У Цзю самая высокая позиция в рейтинге IBF. У них есть время до 5 сентября, чтобы заключить сделку, иначе будут назначены промоутерские торги», — написал Рафаэль на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Проживающий в США российский боксёр Бахрам Муртазалиев в апреле этого года завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 69,9 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в германском Фалькензе, он победил Джека Кулкая из Германии техническим нокаутом в 11-м раунде. Эта победа стала для него 22-й в карьере (16 нокаутом).

В своём последнем бою, состоявшемся в марте, Тим Цзю проиграл раздельным судейским решением американцу Себастьяну Фундоре, потерпев первое поражение в карьере.