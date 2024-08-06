Комментатор UFC Аник предложил соперника для Фергюсона

Комментатор бойцовского промоушена UFC Джон Аник назвал оптимального соперника, с которым бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Тони Фергюсон сможет провести бой в случае, если появится такая возможность.

«Я гуглил Джо Лозона, чтобы убедиться, что он никогда не дрался с Тони Фергюсоном. Пока я сижу здесь и думаю о противниках, с которыми Тони мог бы попытаться добиться какого-то успеха, у Джо Лозона ещё остались бои по контракту. По какой-то причине он не участвовал в поединках. Но я думаю, что этот бой имеет смысл», — сказал Аник на YouTube-канале Submission Radio.

Напомним, на турнире UFC on ABC 7, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ), Тони разделил октагон с соотечественником Майклом Кьезой. Бой завершился победой Майкла удушающим приёмом в первом раунде.