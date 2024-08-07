Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 6 августа

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6 августа на Олимпиаде в Париже прошёл очередной соревновательный день по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами боёв.

Мужчины. До 71 кг. 1/2 финала:

Омари Джонс (США) – Асадхуджа Муйдинхужаев (Узбекистан) — 2:3. Омари Джонс завоевал бронзовую медаль.

Льюис Ричардсон (Великобритания) – Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика) — 2:3. Льюис Ричардсон завоевал бронзовую медаль.

Женщины. До 50 кг. 1/2 финала:

Ю Ву (Китай) – Назым Кызайбай (Казахстан) — 4:1. Назим Кызайбай стала обладательницей бронзовой медали.

Бузе Наз Чакироглу (Турция) – Айра Вильегас (Филиппины) — 5:0. Айра Вильегас стала обладательницей бронзовой медали.

Женщины. До 66 кг. 1/2 финала:

Янэм Суваннапхенг (Таиланд) – Иман Хелиф (Алжир) — 0:5. Янэм Суваннапхенг стала обладательницей бронзовой медали.

Нин-Чин Чен (Китайский Тайбэй) – Лю Ян (Китай) — 1:4. Нин-Чин Чен стала обладательницей бронзовой медали.

Женщины. До 60 кг. Финал:

Вэньлу Ян (Китай) – Келли Энн Харрингтон (Ирландия) — 1:4. Вэньлу Ян стала обладательницей серебряной медали.

Келли Энн Харрингтон выиграла золотую медаль Олимпиады.