Сергей Павлович опубликовал пост о разгроме «Крыльев Советов» московским «Спартаком»

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Павлович, занимающий пятое место в тяжёлой весовой категории UFC, опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях пост, где рассказал, как посетил матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

«Вчера я посетил футбольный матч между командами «Спартак» и «Крылья Советов». Хочу отметить, что обе команды создали много ярких моментов. Игра была по-настоящему захватывающей. «Спартак», как всегда, продемонстрировал высокий уровень игры и уверенно победил со счётом 3:0», — написал Павлович на странице в социальной сети.

В составе хозяев голами отметились нападающий Манфред Угальде (дубль) и полузащитник Данил Пруцев. После трёх туров чемпионата России сезона-2024/2025 «Спартак» набрал шесть очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей заработали 0 очков и занимают последнее место.

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