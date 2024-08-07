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Умар Нурмагомедов отреагировал на обвинение Двалишвили в фаворитизме UFC

Умар Нурмагомедов отреагировал на обвинение Двалишвили в фаворитизме UFC
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Непобеждённый российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов отреагировал на обвинение грузинского претендента Мераба Двалишвили.

Напомним, ранее Двалишвили заявил, что Умар стал претендентом из-за влияния его звёздного брата и члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова.

«Ян дрался за титул после шести побед. О’Мэлли — после четырёх побед. Мераб мог подраться с Алджо в прошлом году. Тебе нужно перестать плакать. Ты просто боишься, что я заберу у тебя всё», — написал Нурмагомедов в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.

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