Как вы относитесь к выступлению Иман Хелиф на ОИ-2024?

Скандальным стало выступление представительницы Алжира Иман Хелиф на боксёрском турнире XXXIII Олимпийских игр в Париже (Франция).

Напомним, Хелиф стала одной из нескольких спортсменок, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но была допущена до участия в Олимпиаде.

По ходу турнира соперницы неоднократно жаловались на участие Хелиф в соревнованиях, в 1/8 финала итальянка Анджела Карини отказалась от продолжения боя менее чем через минуту после начала и покинула ринг в слезах.

Сегодня, 7 августа, Хелиф сразится за золото в весовой категории до 66 кг.

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