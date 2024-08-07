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«Я его создала, я и уничтожу». Экс-жена Бивола выступила против его боя с Бетербиевым

«Я его создала, я и уничтожу». Экс-жена Бивола выступила против его боя с Бетербиевым
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Екатерина Бивол, бывшая жена чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола, выступила против организации его поединка с соотечественником Артуром Бетербиевым, который, как ожидается, состоится в октябре в Саудовской Аравии.

«Отменим бой Бивол – Бетербиев, пока Бивол не заплатит 33%, пока он не обязуется выплатить моим сыновьям 33% от дохода, который он получит на свой счёт от саудитов.

Отменяем Бивола, отменяем бой. Я прошу вас объединиться и помочь моим детям. Мои дети заслужили другого, а не тысячу долларов.

Артур Бетербиев, извини, что я влезаю, но ты семейный человек, и, я думаю, ты поймёшь мою боль. А если даже не поймёшь, мне плевать. Я создала Бивола, я Бивола и уничтожу», — сказала Бивол в социальных сетях.

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