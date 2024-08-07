Тим Цзю высказался об ожидаемом бое с российским чемпионом Муртазалиевым

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю прокомментировал новость о начале организации его поединка с действующим обладателем титула IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Бахрам Муртазалиев хорош, он чемпион по праву, и это вызов для меня. Но у него ещё не было таких соперников. Кроме того, он представитель российской школы бокса, которая, хоть и является одной из лучших в мире, знакома мне с детства. Он хорош, но я уверен, что я лучше», — сказал Цзю в социальных сетях.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулькая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.