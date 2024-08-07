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Царукян: я российский боец, но выступаю за Армению

Царукян: я российский боец, но выступаю за Армению
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян объяснил, почему представляет Армению в престижнейшей бойцовской организации мира.

«Я всю жизнь живу в России, вырос в России, школу закончил в России. Я российский боец, но выступаю за Армению. Хочется, чтобы кто-то знал про нашу маленькую страну. Хочу показать людям, что есть такая страна — Армения», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Артёма Тарасова.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году и в апреле 2019-го впервые подрался в UFC.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.

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