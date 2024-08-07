Костя Цзю оценил россиянина Муртазалиева как возможного соперника Тима

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Костя Цзю прокомментировал новость о начале организации поединка за титул IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между его сыном Тимом Цзю и россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

«Не знаю, подписан ли контракт. У Тима назначен бой на 22 сентября, и за месяц контракты не подписывают. Это делается намного раньше. Понимаю IBF, но дата уже забита для телевидения. Дальше уже поиски соперника. Посмотрим. Надо увидеть договор.

Я даже подписанным соглашениям не всегда доверяю. Бывают травмы, неправильно оформленные договоры, проблемы с правами. Но Муртазалиев – классный боксёр. Будет хороший бой для Тимофея», — приводит слова Цзю издание MMA.Metaratings.ru.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулькая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.