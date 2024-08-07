Царукян: Махачев говорит, что я только болтаю, но как я стал номером один?

Российский боец в лёгком весе (до 70 кг) UFC Арман Царукян отреагировал на критику действующего чемпиона и соотечественника Ислама Махачева.

«Я претендент номер один. Ислам говорит, что я только болтаю. Как может человек говорить и быть номером один? Получается, я не только болтаю, но и делом доказываю. Я стал номером один и доказал всему миру, что я претендент на титул.

Следующий бой у меня будет только за пояс. Это может быть временный пояс, если Ислам не успеет восстановить руку. Если восстановит руку, будет еще лучше», — сказал Царукян в интервью YouTube-каналу Артёма Тарасова.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2015 году и в апреле 2019-го впервые подрался в UFC.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Царукян одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона организации бразильца Чарльза Оливейру.

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