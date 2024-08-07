Кудряшов назвал фаворита в потенциальном бою Тима Цзю и Бахрама Муртазалиева

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о потенциальном титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю и соотечественником Бахрамом Муртазалиевым.

«Стили делают бои, и это интересное противостояние. Оба любят оказывать давление и имеют достаточно навыков в арсенале, чтобы решить исход боя досрочно. Если оценивать, глядя на их крайние бои, мне кажется, Цзю выглядит предпочтительнее ввиду того, что может прибавить во второй половине боя, несмотря на поражение от Себастьяна Фундоры.

Муртазалиев выиграл у Джека Кулькая, но выглядел уставшим во второй половине. Радует другое, мы всё чаще слышим фамилии наших ребят на мировой арене в боях за титул. Фаворитом выглядит Цзю», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Бахраму Муртазалиеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле сразился за вакантный титул IBF, досрочно остановив в 11-м раунде немца Джека Кулькая. Всего на его счету 22 победы (16 – нокаутом) и ни одного поражения.

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