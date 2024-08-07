Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес сказал, когда Умар Нурмагомедов может сразиться за титул UFC

Хавьер Мендес сказал, когда Умар Нурмагомедов может сразиться за титул UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе (до 61 кг), сообщил, что его подопечный может сразиться за титул организации в феврале 2025 года.

«Мы надеемся, что в феврале в Абу-Даби сразимся за титул с победителем пары Шон О'Мэлли – Мераб Двалишвили», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена. Всего на счету россиянина в престижнейшей лиге мира шесть побед и ни одного поражения.

Материалы по теме
О’Мэлли оценил победу Умара Нурмагомедова над Сэндхагеном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android