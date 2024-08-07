Хавьер Мендес сказал, когда Умар Нурмагомедов может сразиться за титул UFC

Хавьер Мендес, тренер российского бойца UFC Умара Нурмагомедова, выступающего в легчайшем весе (до 61 кг), сообщил, что его подопечный может сразиться за титул организации в феврале 2025 года.

«Мы надеемся, что в феврале в Абу-Даби сразимся за титул с победителем пары Шон О'Мэлли – Мераб Двалишвили», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена. Всего на счету россиянина в престижнейшей лиге мира шесть побед и ни одного поражения.