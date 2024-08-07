Хейни отреагировал на результат боя Кроуфорд — Мадримов

Непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хейни прокомментировал результат титульного поединка в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом и узбеком Исраилом Мадримовым.

Напомним, бой состоялся 4 августа в Лос-Анджелесе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным решением (115-113, 115-113, 116-112).

«Бросьте, Кроуфорд победил. Мадримов выдал хороший поединок, однако стили делают бои. Это бокс. Вес дал о себе знать, но Кроуфорд — это Кроуфорд», — сказал Хейни в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах.