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PFL анонсировала следующий бой Фрэнсиса Нганну по правилам MMA

PFL анонсировала следующий бой Фрэнсиса Нганну по правилам MMA
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Американская бойцовская компания PFL объявила о следующем поединке бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Фрэнсиса Нганну.

Камерунец выступит на турнире организации, который состоится 20 октября, и сразится с действующим обладателем титула бразильцем Ренаном Феррейрой.

Фрэнсису Нганну 37 лет. Камерунец дебютировал как профессионал в 2013 году и в марте 2021-го стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав американца Стипе Миочича.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 270, Нганну победил единогласным решением француза Сириля Гана.

Ренану Феррейре 34 года. Бразилец дебютировал как профессионал в 2013 году и в 2023 году стал чемпионом PFL. В своём последнем бою в феврале нокаутировал в первом раунде чемпиона Bellator американца Райана Бейдера.

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