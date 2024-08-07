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Конор — о словах Трампа: Хабиб — его любимый боец? Ух ты. Похоже я реально в нём ошибался

Конор — о словах Трампа: Хабиб — его любимый боец? Ух ты. Похоже я реально в нём ошибался
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36-летний популярный боец ММА ирландец Конор Макгрегор подверг жёсткой критике слова бывшего президента США Дональда Трампа. Ранее американский политик признался, что его любимым бойцом ММА является член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Решение [сказать об этом] завершило его [президентскую] кампанию. Хабиб — его любимый боец? Ух ты, ужасно. Похоже я реально ошибался в Трампе. Он не миллиардер, у него на счету максимум пару миллионов. Мне казалось, что Трамп думает лишь о США. Не могу представить, что такое мог бы сказать мой президент. Однако Дональд выбрал ушедшего из спорта бойца из Дагестана, у которого на счету всего три главных события в UFC. Это просто шокирует, поскольку тебя поддерживают многие американские бойцы. Президентская гонка стала более напряжённой», — написал Конор на своей странице в социальных сетях.

Вскоре Макгрегор удалил данный пост.

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