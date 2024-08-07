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Алекса Перейру обвинили в сексуальном насилии

Алекса Перейру обвинили в сексуальном насилии
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Действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильца Алекса Перейру обвинили в сексуальном насилии.

Данное обвинение выдвинула девушка по имени Мередит Браун. Согласно её заявлению, Перейра изнасиловал её за несколько дней до турнира UFC 302, который состоялся в Ньюарке 2 июня.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы набраться смелости и признаться в этом. Моё психическое здоровье сильно пошатнулось, в последние дни я едва могла встать с постели. Это съедает меня заживо, и никто не знал об этом, поскольку мне было страшно рассказывать. Теперь, на мой взгляд, когда все узнают правду, это поможет мне исцелиться и не чувствовать себя такой одинокой. Знаю, что некоторые люди мне не поверят и подумают, что это «гонка за хайпом». Мне просто хотелось бы снова почувствовать себя нормальной», — приводит слова Браун портал Low Kick MMA.

На момент написания новости команда Алекса Перейры никоим образом не комментировала слова Мередит.

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