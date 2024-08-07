Оверим сказал, кто был более сильным соперником на пике — Брок Леснар или Чак Лидделл

Легендарный нидерландский кикбоксёр и боец ММА ямайского происхождения Алистар Оверим считает, что экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Чак Лидделл в пиковые годы был сильнее бывшего обладателя титула UFC в тяжёлом весе Брока Леснара.

«Определённо, что это Чак во времена выступлений в PRIDE», — приводит слова Оверима портал Low Kick MMA.

Напомним, 10 августа 2003 года Оверим в рамках Гран-при PRIDE в среднем весе разделил ринг с Чаком Лидделлом. Тогда встреча завершилась победой американского бойца нокаутом в первом раунде. Для Алистара это поражение стало четвёртым. На момент боя Овериму было 23 года.

Поединок между Леснаром и Оверимом состоялся на турнире UFC 141, который прошёл в Лас-Вегасе 30 декабря 2011 года. Тогда победу одержал Алистар техническим нокаутом в первом раунде.