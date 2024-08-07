Макгрегор: Канело — неудачник. Он даже близко не стоит тех денег, которые просит за бои

36-летний известный боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор подверг критике популярного мексиканского боксёра Сауля Альвареса.

«Канело — неудачник. Его поединки не продают больше 300 тыс. платных трансляций. Он даже близко не стоит тех денег, которые просит за бои. UFC Noche вытеснит его бой с Берлангой. Турки был прав, решив двигаться дальше. Канело ничего не продаёт», — написал на своей странице в социальных сетях Конор, однако позже он удалил данное сообщение.

Напомним, следующий бой Сауль проведёт против непобеждённого пуэрториканского боксёра Эдгара Берланги. Их поединок состоится 14 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

В общей сложности за время профессиональной карьеры Сауль принял участие в 65 боях, в которых одержал 61 победу (39 нокаутом) и потерпел два поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. На счету Берланги 22 победы в 22 поединках.