Уиттакер: в UFC хотят, чтобы Чимаев дрался за титул. Но мне нравится нарушать их планы

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер объяснил, почему вновь решил принять бой с непобеждённым чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Поединок с Чимаевым будет тяжёлым. Очевидно, он популярен, особенно в Абу-Даби. В UFC хотят всё сделать так, чтобы Чимаев дрался за титул, стал главным претендентом на пояс. Но мне нравится нарушать их планы, поэтому я и согласился на этот бой. Вы в курсе, что это я попросил организовать этот поединок? Сразу после Саудовской Аравии в моё поле зрения попал турнир в Абу-Даби, поскольку он идеально подходит по моим срокам.

У меня в голове возникла мысль: «Моим соперником вновь будет Хамзат, просто нужно, чтобы он вышел в октагон». С нетерпением жду возможности провести какой-то тяжёлый бой. Знаю, что в случае победы в бою с Хамзатом ничто не помешает мне вернуть пояс. Каким бы опасным ни был Чимаев, у меня не возникает мыслей о поражении. Каждый бой — это риск. Я соглашаюсь на поединок только потому, что уверен в своей победе. И бой с Чимаевым не исключение», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.