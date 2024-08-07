Исраэль Адесанья: моя цель — оторвать Дрикусу голову. Мне нечего терять

Известный нигерийский боец ММА Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке с действующим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Многие говорят, что я собираюсь стать трёхкратным чемпионом UFC в среднем весе. Но мне этого не надо. Моя цель — оторвать Дрикусу голову. Больше ничего. На мой взгляд, я стал чувствовать себя иначе. Слушайте, мне нечего терять. И это ощущение позволяет быть свободным от всего. У меня уже был титул на талии», — приводит слова Адесаньи портал Sports Illustrated.

Напомним, в последнем поединке Адесанья встречался с представителем США Шоном Стриклендом. Их бой состоялся в ночь с 9 на 10 сентября мск в Сиднее (Австралия) на турнире по смешанным единоборствам UFC 293. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Шона единогласным решением судей.