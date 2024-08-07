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Дана Уайт анонсировал главный и соглавный бой на турнире UFC в Париже

Дана Уайт анонсировал главный и соглавный бой на турнире UFC в Париже
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Президент UFC Дана Уайт официально объявил на своей странице в социальных сетях, что главным поединком на турнире UFC в Париже, который состоится 28 сентября, станет бой между топовым французским бойцом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Ренато Мойкано.

В соглавном бою турнира пройдёт противостояние между представителем Франции Нассурдином Имавовым и американцем Бренданом Алленом.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта на турнире UFC 299 в Майами, Бенуа Сен-Дени разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) американцем Дастином Порье. Бой завершился победой Бриллианта во втором раунде.

Ренато Мойкано, в свою очередь, в последнем поединке встретился с американским бойцом Джалином Тёрнером. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде.

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