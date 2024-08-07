Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Член сборной РФ по боксу Аминева: в любой день я готова взять реванш у Иман Хелиф

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС – 2024, чемпионка Боливарианских игр АЛБА – 2023 Азалия Аминева заявила о готовности провести реванш с представительницей Алжира Иман Хелиф после официальной церемонии взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA».

«После 8 августа в любой день я готова взять реванш у Иман Хелиф. Заглядываю ли за спину сопернице? Завтра мы обязательно разберёмся, сомнений нет», — приводит слова Аминевой пресс-служба IBA.

На турнире «Ночь чемпионов IBA» Аминевой предстоит провести шестираундовый поединок против представительницы Танзании Рехемы Абдаллах (10-0-1, КО 9). В этом поединке Азалия дебютирует в качестве профессионала.

На официальной церемонии взвешивания Аминева показала на весах 66 кг, а Абдаллах — 63,5 кг.