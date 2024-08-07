Инсайдер: Абусупьяну Магомедову назначен новый бой

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов проведёт следующий бой против бразильского бойца Брунно Феррейры на турнире UFC 308, который пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ) 26 октября. Об этом сообщает известный инсайдер и нидерландский журналист Марсель Дорфф на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 241 в Лас-Вегасе (США), Абусупьян разделил октагон с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей (30-26). В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах стало 26 побед, шесть поражений и одна ничья.

Брунно Феррейра, в свою очередь, имеет на своём счету 11 побед и одно поражение.