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Хавьер Мендес считает, что Ислам Махачев способен успешно выступать в среднем весе

Хавьер Мендес считает, что Ислам Махачев способен успешно выступать в среднем весе
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Тренер действующего обладателя титула UFC в лёгком весе (до 70) кг россиянина Ислама Махачева Хавьер Мендес считает, что его подопечный способен успешно выступать в среднем дивизионе (до 84 кг).

«Я верю, что Ислам на пути к тому, чтобы стать одним из величайших бойцов в истории ММА. Итак, допустим, он успешно защищает свой титул в лёгком весе. Тогда следует оглянуться и посмотреть на возможные варианты боёв. Возможно, Ислам наберёт в весе и поднимется в средний дивизион. Очевидно, что ему надо будет набрать в габаритах, поскольку в этой категории бойцы совершенно других размеров. Никогда нельзя знать наверняка, что будет, но Ислам очень хорош. Он не просто так является лучшим бойцом вне зависимости от весовых категорий», — приводит слова Хавьера Мендеса портал Low Kick MMA.

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