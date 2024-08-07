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Майкл Чендлер отреагировал на критику Конора Макгрегора в адрес Дональда Трампа

Майкл Чендлер отреагировал на критику Конора Макгрегора в адрес Дональда Трампа
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер отреагировал на критику известного бойца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора в адрес бывшего президента США Дональда Трампа.

«Остановись, Конор. Если бы у тебя была хоть половина от стальных яиц Трампа, то ты бы вышел на бой против меня 29 июня. Вместо этого ты тусуешься и пьёшь пиво на каких-то байкерских тусовках», — написал Чендлер на своей странице в социальных сетях.

Ранее Дональд Трамп на вопрос о том, кто является его любимым бойцом ММА, ответил, что это член Зала славы UFC и бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Вскоре после этого Конор написал большой пост, в котором подверг Трампа и Хабиба критике.

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