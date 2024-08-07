«Братан, Трамп даже не знает, кто ты чёрт возьми такой». Макгрегор ответил Чендлеру

36-летний известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил бывшему претенденту на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майклу Чендлеру.

«Братан, Трамп даже не знает, кто ты чёрт возьми такой. Он, вероятно, думает, что ты очередной попрошайка», — написал Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Позднее Конор удалил данное сообщение.

Ранее Конор прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, который недавно признался, что его любимым бойцом ММА является член Зала славы UFC и бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор подверг критике и Трампа, и Хабиба. Позднее Чендлер вступился за Трампа, указав на трусость Конора.