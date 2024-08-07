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Представительница Тайваня Линь Юйтин вышла в финал Олимпийских игр в Париже

Представительница Тайваня Линь Юйтин вышла в финал Олимпийских игр в Париже
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Представительница Тайваня Линь Юйтин вышла в финал турнира по боксу среди женщин в категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Париже.

Олимпиада 2024. Бокс
Женщины. До 57 кг. 1/2 финала
07 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Окончено
3
Эсра Йылдыз Кахраман
Турция

В полуфинальном поединке Юйтин противостояла представительница Турции Кахраман Эсра Йылдыз. Бой завершился победой Юйтин.

Напомним, вскоре после начала Олимпиады началась дискуссия о справедливости участия Линь, а также представительницы Алжира Иман Хелиф в Играх, поскольку перед чемпионатом мира по боксу IBA среди женщин в 2023 году они провалили гендерные тесты (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»).

Ранее Линь Юйтин прокомментировала критику в свой адрес в связи с выступлением на Олимпиаде в Париже.

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