Представительница Тайваня Линь Юйтин вышла в финал Олимпийских игр в Париже

Представительница Тайваня Линь Юйтин вышла в финал турнира по боксу среди женщин в категории до 57 кг на летних Олимпийских играх в Париже.

В полуфинальном поединке Юйтин противостояла представительница Турции Кахраман Эсра Йылдыз. Бой завершился победой Юйтин.

Напомним, вскоре после начала Олимпиады началась дискуссия о справедливости участия Линь, а также представительницы Алжира Иман Хелиф в Играх, поскольку перед чемпионатом мира по боксу IBA среди женщин в 2023 году они провалили гендерные тесты (олимпийский комитет Алжира при этом заявил, что Иман была дисквалифицирована «по медицинским показаниям»).

Ранее Линь Юйтин прокомментировала критику в свой адрес в связи с выступлением на Олимпиаде в Париже.